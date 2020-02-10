Самая близкая к народу власть – это органы местного самоуправления – Андрей Чибис

В Мурманской области будет разработана схема точечного контроля решения проблемных вопросов, поднимаемых на встречах жителей с главами муниципалитетов. Такое поручение региональному Министерству внутренней политики глава региона Андрей Чибис дал сегодня в ходе оперативного совещания.

Напомним, по инициативе губернатора с прошлого года встречи жителей с руководителями администраций населенных пунктов проходят ежемесячно. Как рассказал исполняющий обязанности министра внутренней политики Андрей Сахаров, за 2019 в муниципалитетах области состоялась 131 такая встреча, участие в них приняли более 2600 человек. Было озвучено свыше 1400 вопросов, более 87% уже нашли свое решение. Наибольшее количество встреч состоялось в Кандалакшском и Кольском районах. Графики встреч на 2020 год утверждены во всех городских округах и районах и размещены на официальных сайтах муниципальных образований. В январе 2020 года было проведено 14 встреч, на которые пришло более 650 человек. Озвучены 194 вопроса, 63 из них уже решены. Основные темы, затронутые гражданами на встречах, – оказание медицинских услуг, благоустройство, состояние ЖКХ, транспортное обеспечение, уборка снега, вывоз мусора.

«Принципиально важно, чтобы люди, проживающие в том или ином населенном пункте, могли очень понятным способом донести проблему до своей власти. А самая близкая к народу власть – это органы местного самоуправления. Мои встречи показывают, что 80% вопросов – это вопросы местного значения, которые должны сниматься на уровне муниципалитетов: браться на контроль и исполняться. А мы должны регулярно запрашивать перечни озвученных проблемных вопросов и перепроверять их решение», – подчеркнул Андрей Чибис и поручил министерству внутренней политики региона в течение недели разработать схему организации соответствующей работы, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.