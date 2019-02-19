Самая прекрасная «чёртова дюжина»

В 28-й раз Североморск чествовал участников и победителей муниципального конкурса «Педагогические достижения-2019», учителей и воспитателей. Конкурсные испытания прошли с 1 по 13 февраля. В них приняли участие 13 педагогов общеобразовательных школ и детских садов.

Выступая перед участниками торжественной церемонии, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев подчеркнул, что во флотской столице немало хороших традиций, и одна из наиболее важных, - чествование лучших педагогов и воспитателей. Получить признание коллег, быть названным «Учителем года», стать лучшим среди более чем тысячи педагогов флотской столицы – большое достижение, которым потом можно гордиться всю жизнь.

Он отметил, что в Североморске стараются привлечь в город медицинских работников и педагогов, которых явно не хватает. С этой целью им оказывается помощь с обеспечением жильем и местами в детских дошкольных учреждениях. Евгений Платонович вручил участнице конкурса, педагогу Юлии Ботаноговой ордер на однокомнатную квартиру.

Своих коллег, финалистов конкурса поздравила председатель Североморской городской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ, Заслуженный учитель России Людмила Банацкая.

Директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр социо-культурных технологий» Юрий Мороз назвал лауреатов приза зрительских симпатий. Ими стали учитель биологии средней школы № 5 Дмитрий Величугин и педагог дошкольного образования Светлана Иванова, представлявшая детский сад № 15.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г.Североморск Эдуард Миронов поблагодарил педагогов за их труд, за огромную работу по обучению и воспитанию детей. Вскрыв конверты, Эдуард Анатольевич назвал победителей конкурса. «Учителем года» стал Дмитрий Величугин, а «Воспитателем года» Наталья Косачевская.

И участники конкурса «Педагогические достижения-2019», и финалисты, и победители получили дипломы и ценные подарки. Победителям ценные подарки вручила и Людмила Банацкая.

Участников церемонии порадовали своим исполнительским мастерством тепло встреченные педагогами творческие коллективы «Родничок», «Каблучок», «Мастерок» и эстрадной студии «Мечта».