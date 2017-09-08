«Самцы» не поделили «самку», а пострадала машина

В полицию обратился 21-летний житель города Мурманска с заявлением об умышленном повреждении его автомобиля «Тойота Авенсис». Сумма причиненного ущерба составила более 77 тысяч рублей.

Полицейские, опросив потерпевшего, выяснили, что у него произошел конфликт с бывшим молодым человеком его девушки. В ходе ссоры злоумышленник залез на автомобиль заявителя и начал прыгать на нем. В результате совершенных противоправных действий у транспортного средства поврежден капот и разбито лобовое стекло.

Участковыми уполномоченными отдела полиции № 1 УМВД России по городу Мурманску установлен ранее несудимый местный житель 1997 года рождения. Молодой человек признался в содеянном и пояснил, что поступил так на почве ревности.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, дознавателем отдела полиции № 1 УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.