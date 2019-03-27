Самодеятельные артисты из Мурманской области завоевали главные награды международных конкурсов и фестивалей

Творческие делегации из Мурманской области завоевали почетные награды международных конкурсов-фестивалей в Вологде и Калининграде, организаторами которых выступило творческое объединение «Триумф» (г.Санкт-Петербург).

V Международный конкурс-фестиваль «Открытые страницы. Вологда» состоялся при информационной поддержке Департамента культуры и туризма Вологодской области. Для участия в нем приехали конкурсанты со всех уголков России: Воркута, Сыктывкар, Няндома, Октябрьский, Москва Королёв, Красногорск, Пироговский, Любим, Тутаев, Мурманск, Санкт-Петербург, Сокол, Тотьма, Череповец. На домашней сцене выступили и артисты из Вологды.

Гран-при в возрастной группе 12-14 лет в номинации «Эстрадный танец» и грант в 25 тысяч рублей на поездку на Международный конкурс-фестиваль «Открытые страницы. Псков» (ноябрь, 2019) завоевал заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Сполохи» (руководитель Сергей Прибытков, Мурманск).

Диплом лауреата I степени в возрастной группе 13-15 лет в номинации «Народный танец» и специальный приз в номинации «За высокий уровень исполнительского мастерства» завоевал дуэт Всеволод Ульянов и Марк Евдокимов (руководитель Сергей Прибытков, Мурманск).

Специальный приз в номинации «Лучший преподаватель» завоевал Сергей Прибытков, Мурманск.

VII Международный конкурс-фестиваль «Золото Балтики» состоялся в Калининграде при информационной поддержке Администрации городского округа «Город Калининград». В нем состязались конкурсанты из Набережных Челнов, Тельвиска, Москвы, Раменского, Химок, Хорлово, Зеленоборского, Санкт-Петербурга, Горбунки, Пелыма. Свое мастерство представили артисты из Калининграда и Калининградской области – Багратионовск, Балтийск, Гурьевск, а также творческая делегация из Узбекистана.

Диплом лауреата I степени в смешанной группе 5-17 лет в номинации «Театральное творчество» и специальный приз в номинации «Лучший сценический костюм» завоевал образцовый самодеятельный коллектив музыкальный театр «Тилли-Бом» (режиссер Нани Конон, руководитель Мария Спирина, хормейстер Елена Тарасова, Зеленоборский Кандалакшского района).

Партнерами мероприятий выступили АНО ДПО «Санкт-Петербургская Академия последипломного образования», Международная академия музыки Елены Образцовой, Международное общество «Друзья Русского музея», Российский Этнографический музей, Союз художников Санкт-Петербурга, Межрегиональный союз концертных деятелей, творческое объединение «Ленконцерт». Специальные призы участникам вручил крупнейший сервис электронных и аудиокниг в РФ и СНГ – «ЛитРес».