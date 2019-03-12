Самолёт ВМС США на низкой высоте «поприветствовал» группу кораблей Северного флота в Атлантике

Патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon 11 марта провёл облёт на низкой высоте отряда кораблей Северного моря (СФ) во главе с новейшим ракетным фрегатом «Адмирал Горшков», идущего в Атлантике, следует из данных западных авиационных ресурсов и международной системы мониторинга движения морских судов AIS.

Американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, перед подлётом в 14.09 по московскому времени к району нахождения кораблей СФ в 275 км к западу от пролива Гибралтар снизился с высоты 9,1 тысячи метров до 907 метров , встав затем в круг. По имеющимся данным, в ходе облёта российских кораблей он в какой-то момент снижался до 160 метров .

В общей сложности американский морской разведчик провёл над районом нахождения российских кораблей более полутора часов. В 15.50 по московскому времени он лег курсом на базу.

Как сообщили в минувшую субботу в пресс-службе Северного флота России, российский фрегат «Адмирал Горшков» с управляемым ракетным оружием, пройдя пролив Ла-Манш, вышел в Атлантику. «Адмирал Горшков» возглавляет отряд, в котором состоят многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус», спасательный буксир «Николай Чикер» и средний морской танкер «Кама».

Как сообщал «Интерфакс», у берегов Британии за передвижением российской корабельной группы следил эсминец «Defender» Королевских ВМС, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS.