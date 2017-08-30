Самоубийство на Комсомольской улице Шонгуя

управления Следственного комитата РФ по Мурманской области поступило сообщение об обнаружении тела мужчины, 1992 года рождения, на улице в районе одного из домов по улице Комсомольской в посёлке Шонгуй.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При осмотре тела на месте происшествия признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительным данным мужчина покончил жизнь самоубийством.

По данному факту организовано проведение процессуальной проверки.

В ходе проверки назначены соответствующие медицинские исследования, проведены иные проверочные мероприятия, направленные на установление причины суицида. В настоящий момент процессуальная проверка продолжается, а по её результатам в пределах установленного законом процессуального срока будет принято законное и обоснованное решение.