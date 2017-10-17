Самовольные постройки под снос

Сегодня председатель комитета имущественных отношений Рауза Распопова, начальник отдела контроля КИО Денис Макаров и начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО город Североморск Маргарита Дурягина встретились с журналистами. Цель небольшого совещания – пояснить горожанам важные аспекты строительства и соблюдения правил благоустройства при строительстве объектов на территории ЗАТО город Североморск.



Как отметили участники совещания, специалистами администрации Североморска был проведен выезд, в ходе которого обнаружено несколько объектов, грубо нарушающих правила и нормы строительства. Так, на ул. Советской работы ведутся с нарушением правил благоустройства, в частности, отсутствует ограждение территории. За это нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа. В адрес собственника здания направлено соответствующее письмо.



На ул. Северная Застава велась активная работа по подготовке фундамента под строительство нестационарного объекта торговли. Тот факт, что в этом месте устанавливать торговый объект запрещено, предпринимателя не смутил. Однако на момент прибытия специалистов администрации города все работы здесь были приостановлены.



Еще один объект, на который обратили внимание специалисты администрации Североморска, расположен на Мурманском шоссе. Здесь ведется пристройка к уже существующему зданию, однако разрешений на строительные работы получено не было. По данному факту составлены акты, в адрес предпринимателя подготовлено требование о сносе незаконной постройки.



Подобные выезды будут проводиться специалистами администрации ЗАТО город Североморск на регулярной основе.

