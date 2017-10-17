«Борьба за живучесть» - в Мурманске стартовал региональный праздник профессионального мастерства «Профессионалы на Мурмане-2017»КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Что хочу, то в своей квартире и делаю, или Что грозит за самодеятельность в многоквартирном доме
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика17.10.17 14:23

Самовольные постройки под снос

Сегодня председатель комитета имущественных отношений Рауза Распопова, начальник отдела контроля КИО Денис Макаров и начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО город Североморск Маргарита Дурягина встретились с журналистами. Цель небольшого совещания – пояснить горожанам важные аспекты строительства и соблюдения правил благоустройства при строительстве объектов на территории ЗАТО город Североморск.

Как отметили участники совещания, специалистами администрации Североморска был проведен выезд, в ходе которого обнаружено несколько объектов, грубо нарушающих правила и нормы строительства. Так, на ул. Советской работы ведутся с нарушением правил благоустройства, в частности, отсутствует ограждение территории. За это нарушение предусмотрено наказание в виде административного штрафа. В адрес собственника здания направлено соответствующее письмо.

На ул. Северная Застава велась активная работа по подготовке фундамента под строительство нестационарного объекта торговли. Тот факт, что в этом месте устанавливать торговый объект запрещено, предпринимателя не смутил. Однако на момент прибытия специалистов администрации города все работы здесь были приостановлены.

Еще один объект, на который обратили внимание специалисты администрации Североморска, расположен на Мурманском шоссе. Здесь ведется пристройка к уже существующему зданию, однако разрешений на строительные работы получено не было. По данному факту составлены акты, в адрес предпринимателя подготовлено требование о сносе незаконной постройки.

Подобные выезды будут проводиться специалистами администрации ЗАТО город Североморск на регулярной основе.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 447 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Валерий Телёбин
14.10.17 13:56
Сплошное лукавство лукавое. Насколько мне известно, квартальная отчётность Мурманской ТЭЦ закрывается безубыточно. А это значит, что собираемых с населения средств достаточно для компенсации всех расх
Комментарий к новости:Суммы перерасчёта за отопление шокировали жителей Мурманска
Бурак Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
13.10.17 15:33
De mortuis aut bene, aut nihil nisi verum - «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Древнегреческий политик и поэт Хилон из Спарты (VI в. до н. э.). От лица Администрации ОУ, всех педаго
Комментарий к новости:Не стало заслуженного учителя Российской Федерации, депутата городского Совета Евгения Шовского
Sergey Kysil
11.10.17 21:05
могу помочь реализовать проект выращивания креветки с использованием технологии узв вайбер 380509639534
Комментарий к новости:Креветку премиального класса на стол северян поставляет компания «Норд Пилигрим»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+)18:30«Без свидетелей-2». Художественный сериал, 32 серия (12+)19:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуЗапрягают ветер для Териберки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика