Самой большой школе Мурманска исполнилось 30 лет

Сегодня в стенах средней общеобразовательной школы № 49 праздничное настроение – учреждение отмечает 30-летний юбилей. В торжестве приняли участие педагоги, ученики, выпускники. Поздравил школу и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

– Благодаря коллективу, ученикам школы, их родителям учреждению удалось сохранить и приумножить славные традиции. Здесь царит особая, теплая атмосфера, – обратился к собравшимся глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Примите слова искренней благодарности за терпение и заботу о юных мурманчанах. Пусть нелегкий процесс обучения приносит радость открытий, тепло взаимопонимания!

Сегодня в школе обучаются более 1200 детей. Учреждение располагается в двух корпусах. В здании для малышей оборудована хорошая игровая база, для старшеклассников – научно-исследовательская.

За время работы школы 83 учащихся награждены медалями, более 100 человек в разные годы становились победителями предметных олимпиад. В школе действуют спортивный клуб «Север», а также творческое объединение «Феникс», включающее хореографический коллектив, вокальную, хоровую и театральную студии.

– Особая гордость школы – это наши ученики: победители олимпиад, всевозможных конкурсов и фестивалей, юные спортсмены. Таких высоких результатов им удалось достичь в том числе благодаря высокому профессионализму, таланту педагогов, – отметил директор средней общеобразовательной школы № 49, депутат Совета депутатов города Мурманска Юрий Гугин.

Учителя школы являются участниками и победителями профессионального конкурса «Учитель года» на региональном и всероссийском уровне, участвуют в различных научно-практических конференциях.

– Педагоги очень ответственно подходят к образовательному процессу. Они не только дают знания своим воспитанникам, готовят их к взрослой жизни, но и вкладывают в них частичку своей души, – подчеркнул депутат Совета депутатов города Мурманска Олег Ноздрачев. – Желаю коллективу школы дальнейших успехов, профессиональных побед, благодарных учеников, оптимизма.