Самой дружной семье Мурманска достался телевизор!

На площадке городского спортивного центра «Авангард» состоялся семейный праздник «Папа, мама, Я — спортивная семья». В борьбе за звание самой активной семьи команды из разных городов Мурманской области прошли восемь испытаний. Главный приз — телевизор достался семье Алдохиных из Мурманска.

— За последние годы «Авангард» превратился в современный многофункциональный спортивный объект, который становится все более востребованным среди горожан, — рассказал директор МАУ ГСЦ «Авангард» Сергей Александрович Негода. – Особенно приятно, что мурманчане приходят заниматься спортом семьями.

В 2017 году в большом зале городского спортивного центра завершился большой ремонт. Отремонтирован балкон-трибуна и четыре раздевалки для спортсменов. В обновленном зале — специальный паркет с амортизацией, удобный для активных игр. Расширился и функционал спортивного зала: помимо традиционного мини-футбола в нем можно заниматься также баскетболом, волейболом, большим теннисом. Сегодня здесь проводятся командные эстафеты.

На спортивных площадках городского центра «Авангард» в различных округах Мурманска регулярно проводятся семейные праздники в рамках проекта «Родной двор — родной город».