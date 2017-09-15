Самые активные участники экомарафона «ПонесЛось!» соберутся на экослёт волонтёров в Лапландском заповеднике

«Норникель» подвел итоги второго корпоративного экомарафона «ПонесЛось!». Участниками экомарафона стали тысячи работников компании, волонтеров благотворительной программы «Комбинат добра», проживающих в городах, где расположены активы компании (Норильск, Мончегорск, Москва, Никель, Заполярный).

Ключевая цель экологического десанта - формирование у сотрудников компании бережного отношения к территориям и ответственности за окружающую среду. За время проведения экомарафона, с мая по сентябрь этого года, сотрудники «Норникеля» провели более 70 экологических акций разного масштаба (работы по благоустройству парковых зон и природных заповедников страны, проведение эколого-просветительских занятий, сбор мусора и уборка городских территорий), высадили более 1000 деревьев и кустарников. Всего в проекте было задействовано более 3500 волонтеров, которые «отработали» в предложенных «Норникелем» экологических активностях более 20 тысяч часов.

Лучшим волонтёрским командам «ПонесЛось!» (оценивалась не только активность сотрудников компании, но творческий подход к выполнению экологических заданий марафона) компания вручила денежные сертификаты номиналом 50 тысяч, 75 и 100 тысяч рублей. Эти средства будут использованы для осуществления новых экологических акций.

В сентябре самые активные участники экомарафона отправятся на экослёт волонтёров компании в Лапландский заповедник.

Работники компании являются постоянными участниками глобальных волонтёрских экологических и благотворительных программ, направленных на развитие регионов, социальной среды городов и повышение качества жизни в них.