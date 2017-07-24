Самые «русские» города за рубежом, или Русский язык стал вторым по значимости после английского в Европе

Балтийский центр социальных исследований в Санкт-Петербурге провёл интересный пилотный опрос о самых русскоговорящих городах ближнего и дальнего зарубежья. Было опрошено 100 экспертов, которые постоянно или временно пребывают в иностранных странах или регулярно не менее 1 раза в 3 месяца выезжают за границу.

Среди государств ближнего зарубежья, как показал опрос, из союзных республик бывшего СССР на первом месте с большим отрывом оказался Минск, далее в пятерку вошли Харьков, Донецк, Луганск, Алма-Аты. В десятку эксперты включили города Кишинев, Киев, Ташкент, Рига, Астана.

10% опрошенных отметили, что население столиц всех бывших республик СССР, кроме Вильнюса, одинаково широко использует русский язык для каждодневного и делового общения. Пять респондентов отметили, что процесс перехода общения с русского языка на английский остановился, кроме Литвы, Эстонии и частично Латвии.

Среди русскоговорящих городов ближнего зарубежья назывались также эстонские Таллинн, Нарва, Кохтла-Ярве и Силламяэ, латвийские Юрмала и Даугавпилс, литовская Клайпеда, белорусские Витебск, Брест, Могилёв, украинские Одесса, Николаев, Херсон, Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, закавказские Баку, Тбилиси, Ереван, казахстанские Караганда и Павлодар, молдавские Бельцы, Тирасполь, Комрат.

Любопытны результаты опроса по городам дальнего зарубежья. На первое место самого русскоговорящего города эксперты определили Хельсинки. В пятёрке оказались также болгарские Бургас и Варна, финский городок Лапперанта и Берлин. В десятку самых русских вошли Нью-Йорк, кипрский Лимассон, чешский Карловы Вары, Тель-Авив, Париж.

Назывались ещё такие известные и наоборот малоизвестные для широкой публики города мира как София, Стокгольм, Белград, Прага, Вена, Гавана, греческий Солоники, норвежский городок Киркенес, таиландские Паттайя и Пхукет, турецкая Анталия, китайский городок Суй Фэнь Хэ, городок-спутник Бостона Ньютон, австралийская Аделаида и некоторые другие.

Такой разброс мнений частично объясняется выборкой экспертов, так как респондентами Санкт-Петербургского центра социальных исследований были их партнёры из четырех (по 25 экспертов) географических регионов: из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Северо-Запада России, Москвы и области, заграничные эксперты из Скандинавии, Балкан, Германии и США. По возрасту - от студентов до пенсионеров, по занятости - от менеджеров и журналистов до дипломатов и генеральных директоров.

Отмечается, что критерии определения русскости населения городов у всех экспертов оказались самые различные и зачастую противоречивые. Основные критерии - это использование русского языка в повседневной и деловой жизни, простая слышимость общения на русском языке на улице и общественных местах, реклама в интернете, на телевидении, других СМИ и уличные вывески в городах на кириллице, меню в ресторанах, перечни услуг на русском языке, признание значимости и наличие памятников русской культуры, традиций, исторических праздников, русской литературы, наличие и активность русских общин и диаспор, проведение русских праздников, хороводов, застольное пение и т. д.

Небольшая - в 10% группа экспертов наряду с этими внешними очевидными признаками русскости обратили внимание на историчность и философию русского этноса, что русскость - это лояльность к православию, отсутствие критиканства или конструктивная критика российских властей, любовь к русскому народу вообще и служение русскому Отечеству и т.д.

Как отмечает Олег Андреев, старший консультант Санкт-Петербургского центра социальных исследований, профессор политологии и международных отношений, 5% экспертов отказались от участия в опросе, сославшись на занятость или неактуальность, для 5% этот опрос оказался неинтересным для них в данный момент. 20% экспертов в той или иной степени отметили возрастание значимости и распространенности русского языка, что русский язык стал вторым по значимости после английского в Европе, в частности в странах Евросоюза, опередив французский и немецкие языки.