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Мурманская область. Арктика15.06.18 17:44

Самым лучшим медицинским работникам вручили региональные награды

Сегодня в Мончегорске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, который отмечается 17 июня. В торжествах приняла участие заместитель губернатора Инна Погребняк. От имени губернатора Марины Ковтун заместитель главы региона поздравила тружеников заполярной медицины, пожелав им успехов в нелёгком и благородном труде.

По поручению губернатора Марины Ковтун Инна Погребняк вручила наиболее отличившимся медицинским работникам региональные награды.

Почётной грамоты Губернатора Мурманской области удостоены: заведующая подразделением Медицинского центра мобилизационных резервов «Резерв» Юлия Иштокина, старшая медицинская сестра приёмного отделения Кольской ЦРБ Галина Кириллова, медицинская сестра-анестезист Мурманского областного онкологического диспансера Лидия Клокотова, медицинская сестра операционной Мурманского областного онкологического диспансера Наталья Кожина, медицинская сестра городской поликлиники Мончегорской ЦРБ Ольга Серёгина, медицинская сестра Мончегорской ЦРБ Вера Шевченко. Благодарностью губернатора Мурманской области награждены: фельдшер выездной бригады Мурманской областной станции скорой медицинской помощи Пётр Барковец, врач-невролог Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Елена Будак, главный врач Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина Александра Будова, старшая операционная медицинская сестра Мончегорской ЦРБ Ирина Комарницкая, процедурная медицинская сестра ЦРБ ЗАТО г. Североморск Майя Кривко, старшая медицинская сестра отделения Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Лилия Минкина, заведующий рентгеновским отделением Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Степан Паюсов, медицинская сестра Апатитской стоматологической поликлиники Нина Репина, врач–анестезиолог–реаниматолог Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Сергей Сакулин, бухгалтер Медицинского центра мобилизационных резервов «Резерв» Ольга Суслина, старшая медицинская сестра отделения Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи Елена Харченко, заведующая акушерским отделением Мончегорской ЦРБ Лариса Черногубова, операционная медицинская сестра женской консультации Мончегорской ЦРБ Любовь Чижова, водитель автомобиля Мурманской областной станции скорой медицинской помощи Олег Юхимчук.

Благодарственные письма губернатора Мурманской области получили: старшая медицинская сестра отделения Мурманской городской детской поликлиники № 5 Елена Клеванная, врач выездной бригады Кольской ЦРБ Сергей Колесников, министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин.

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