«Самый большой объект» здравоохранения Мурманской области готов к приёму пациентов

25 марта Детская поликлиника флотской столицы примет своих маленьких пациентов в капитально отремонтированном здании, с новой современной аппаратурой и мебелью. А сегодня состоялась очередная поездка на этот социально важный для жителей Североморска объект.

Ход работ на завершающей стадии перед открытием проверили глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин, главный врач Североморской ЦРБ Дмитрий Панычев, заведующая детской поликлиникой Ирина Боднарчук и генеральный директор подрядной организации - ООО «Североморская строительная компания» Серж Карапетян.

Они обсудили вопросы, требующие оперативного решения на завершающем этапе работ, которые должны быть завершены к 24 марта. 16 марта, по словам Ирины Боднарчук, состоится субботник, в ходе которого медицинские работники подготовят свои кабинеты к работе и приёму маленьких пациентов.

В поликлинике установлен подъёмник для подъёма детей на колясках к рентген кабинету. Появился и комната матери и ребёнка с пеленальными столиками, телевизором и диваном.

На завершающей стадии находится лицензирование детской поликлиники.

Валерий Перетрухин, отвечая на вопрос, доволен ли он выполненными работами, сказал: «Все находится на завершающей стадии. Через неделю поликлиника начнёт работу. Из объектов здравоохранения Мурманской области, сдаваемых в 2019 году – это самый большой объект».

В коридорах поликлиники осталось оформить этажи по дизайн-проекту, разработанному студентами Мурманского государственного арктического университета. Каждый этаж будет иметь свое название: «Саванна», «Лес», «Тундра» и «Арктика».

В помещении регистратуры осталось установить электронное табло очереди на приём к врачам.