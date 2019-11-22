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Мурманская область. Арктика22.11.19 11:16

Самый высокий уровень инфляции в СЗФО зафиксирован в Мурманской области

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) снизилась в октябре до 3,7% с 3,9% в сентябре и осталась ниже, чем в целом по России (3,8%). Основными факторами замедления инфляции стали рост производства сельхозпродукции, снижение жилищно-коммунальных тарифов в отдельных регионах округа и эффект базы в стоимости авиабилетов и гостиничных услуг – их стоимость год назад была довольно высокой.

Половина товаров и услуг потребительской корзины СЗФО подорожала не более чем на 4%, а ещё 11% – подешевели или не изменились в цене.

Годовая продовольственная инфляция в СЗФО снизилась в октябре до 4,1% с 4,5% в сентябре. Уменьшение темпов прироста цен на продовольствие главным образом  связано с увеличением предложения мясных продуктов. Это обусловило снижение цен на свинину, а также замедление роста цен на говядину и птицу. В округе, также как и в целом по стране, на фоне рекордного урожая сахарной свеклы продолжилось удешевление сахара. Хороший урожай овощей, как в округе, так и в других регионах страны, привел к снижению цен на картофель и уменьшению темпов прироста цен на капусту и лук.

«Этой осенью как на Северо-Западе, так и в других регионах страны, собран высокий урожай овощей. Мы полагаем, что данной продукции жителям округа хватит надолго. К тому же, растёт и тепличное производство. В таких условиях овощное меню обещает быть не только разнообразным, но и доступным по цене», – комментирует ситуацию начальник Северо-Западного главного управления Банка России Ирина Петрова.

Годовая инфляция на непродовольственном рынке в округе в октябре сохранилась на уровне сентября – 3,1%. Динамика цен на отдельные группы непродовольственных товаров была разнонаправленной. Увеличились темпы прироста цен на парфюмерно-косметические товары, что, вероятно, можно объяснить  завершением летних дисконтных акций в крупных магазинах. В то же время в условиях роста насыщенности рынка и укрепления рубля продолжили дешеветь электротовары, телерадиотехника, смартфоны.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления  Центрального банка РФ, инфляция в сфере услуг в годовом выражении замедлилась в октябре до 3,7% с 3,9% в сентябре. Основной вклад внесло снижение годового темпа роста цен на жилищно-коммунальные услуги. В частности, в Республике Коми после проверки обоснованности повышения платы на капитальный ремонт многоквартирных домов в октябре ее размер был пересмотрен в меньшую сторону. Стоимость услуг гостиниц в годовом выражении в октябре продолжила снижаться из-за эффекта базы (высокие прошлогодние цены) и роста конкуренции в этом сегменте бизнеса. Кроме того, уменьшился темп прироста цен на авиабилеты. На это в некоторой степени повлияли эффект базы, а также применение авиакомпаниями гибкой ценовой политики в зависимости от спроса на рейсы и расширение присутствия лоукостеров в отдельных регионах округа.

Самый высокий уровень инфляции в округе в октябре зафиксирован в Мурманской области (4,3%). По сравнению с сентябрем показатель не изменился. Временное сокращение предложения некоторых импортных фруктов, а также помидоров проявилось в Мурманской области сильнее, чем в целом по СЗФО, из-за высоких транспортно-логистических издержек завоза. Продовольственная инфляция в области в годовом выражении увеличилась до 5,1% в октябре с 4,7% в сентябре. В то же время из-за сдержанной динамики спроса наблюдалось замедление роста цен в непродовольственном сегменте товаров.

Инфляция в России в целом замедляется быстрее, чем прогнозировалось. В октябре Банк России снизил прогноз годовой инфляции в стране по итогам 2019 года до 3,2-3,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

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