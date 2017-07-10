Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела» нарушает закон при оказании платных медицинских услуг

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка исполнения действующего законодательства, регулирующего порядок оказания платных медицинских услуг, в деятельности общества с ограниченной ответственностью Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела».

Установлено, что вопреки положениям федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» по состоянию на 29 июня 2017 года на официальном сайте ООО СГК «Изовела» не обеспечено размещение сведений о платных медицинских услугах. Кроме того, в нарушение Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденных постановлением правительства РФ от 4.10.2012 № 1006, типовой договор на оказание платных медицинских услуг ООО СГК «Изовела», используемый организацией при осуществлении деятельности в рассматриваемой сфере, не содержит ряд необходимых условий и сведений.

Официальный сайт ООО «Изовела» не отвечает требованиям действующего законодательства, а именно не адаптирован для его восприятия инвалидами по зрению и не содержит соответствующей альтернативной версии сайта, приспособленной для инвалидов по зрению.

По результатам проверки в адрес директора ООО СГК «Изовела» прокуратурой города внесено представление об устранении нарушений закона при оказании платных медицинских услуг.