Санкции действуют, а на шельфе России продолжают бурить

По словам министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергея Донского, российские нефтегазовые компании до 2020 года в рамках лицензионных обязательств должны пробурить 36 поисковых и 15 разведочных скважин, продолжать разведку на нефть и газ на 75 лицензионных участках, расположенных на арктическом шельфе РФ.

Суммарные ресурсы углеводородного сырья арктической зоны России оцениваются в 258 миллиардов тонн условного топлива. Это составляет 60% запасов нефти и газа в России. В то же время, неразведанный потенциал Арктики составляет более 90% на шельфе и более 50% на суше. Но если с проведением буровых работ, добычей нефти и газа на суше дела обстоят в целом благополучно, то с буровыми работами на шельфе арктических морей всё обстоит гораздо сложнее. На темпы буровых работ повлияли санкции США и Евросоюза, недостаточное количество собственных морских буровых платформ и буровых судов. Процесс импортозамещения и строительства собственных морских самоподъёмных и полупогружных платформ процесс не быстрый и дорогостоящий.

Конечно же, санкции приведут к корректировке сроков реализации морских шельфовых проектов. Но, несмотря на сложности и трудности, буровые работы на шельфе ведутся.

«Полярная звезда» и «Северное сияние» приступают к работам

Наиболее активно ведёт буровые работы на шельфе компания ООО «Газпром флот», которой руководит Юрий Шамалов. Филиал компании расположен в городе Мурманске. Ею руководит Сергей Леус. На сегодняшний день у компании есть почти четвертьвековой опыт морских геологоразведочных работ на шельфе Карского, Баренцева, Печорского и Охотского морей, в акваториях Обско-Тазовской губы, а в «послужном списке» - более сорока построенных скважин.

Под управлением Мурманского филиала ООО «Газпром флот» находятся полупогружные буровые установки «Полярная звезда», «Северное сияние», самоподъёмные буровые установки «Арктическая» и «Амазон». Вот о них и пойдёт речь в этой статье.

ППБУ «Полярная звезда» и «Северное сияние» - буровые установки 6 поколения, способные бурить разведочные и эксплуатационные скважины глубиной 7500 метров при глубине моря от 50 до 500 метров . Они были построены на Выборгском судостроительном заводе по заказу «Газпрома» в 2011 году.

Первые две скважины были построены в 2012 году на Киринском месторождении. Для выполнения этих задач была использована ППБУ «Полярная звезда». В 2013 году «Газфлот» использовал для буровых работ уже две установки - «Полярную звезду» и «Северное сияние».

В 2014 году ППБУ «Полярная звезда» пробурила добычную скважину на Киринском месторождении, а ПБУ «Северное сияние» - разведочную на Южно-Киринском месторождении.

В 2015 году ППБУ «Северное сияние» пробурила две скважины почти до продуктивного пласта, которые были законсервированы, а уже ППБУ «Полярная звезда», которая пришла на точки бурения, вскрыла продуктивные пласты, построив эксплуатационные скважины с установкой необходимого оборудования подводного закачивания, введя их в строй действующих.

В 2016 году обе ППБУ продолжили работы на Киринском месторождении. ППБУ «Северное сияние» с 1 июня до конца сентября вновь пробурила две скважины П7 и П3. ППБУ «Полярная звезда» расконсервировала их, добурилась до продуктивного пласта и выполнит работы по их вводу в эксплуатацию в 2017 году.

Всего за период работ эти две СПБУ пробурили 6 скважин, 4 из которых ввели в эксплуатацию.

Зимой и весной 2016 года эти две ППБУ находились в китайском порту Яньтай. Здесь на заводе «Yantai CIMC Raffles Offshore Shiryard» на них были выполнены ремонтные работы. В мае 2016 года обе ППБУ прибыли в порт Холмск, а затем, приступили к буровым работам на Киринском месторождении, расположенном в 28 километрах от острова Сахалин в Охотском море. В 2016 году этим ППБУ предстояло построить две скважины. На проведение буровых работ на Киринском ГКМ «Газпром» инвестировал 19,5 миллиарда рублей.

В рамках проекта «Сахалин-3» были открыты месторождения Южно-Киринское, с запасами газа 711 миллиардов куб. м. и 11 миллиона тонн газоконденсата и Мынгинское - с запасами газа 19 миллиардов куб м. газа.

1 июня этого года ППБУ «Полярная звезда» и «Северное сияние» выходят из порта Холмск в Охотское море для выполнения буровых работ на шельфе Сахалина: «Полярная звезда» на Киринском месторождении, «Северное сияние» на Восточном месторождении.

С Балтики в Арктику

На Балтийском море неплохо проявила себя СПБУ «Арктическая», построенная Северодвинским судоремонтным заводом «Звёздочка» в 2011 году. С 28 ноября 2011 года до 2014 года СПБУ «Арктическая» достраивалась на 35 СРЗ в Мурманске. На ней был выполнен комплекс достроечных работ и подготовка к буровому сезону 2014 года.

СПБУ «Арктическая» предназначена для бурения до 12 разведочных и эксплуатационных скважин глубиной до 6500 метров при глубине моря от 7 до 100 метров . Может эксплуатироваться при высоте волн до 18 метров и скорости ветра 46 метров в секунду.

Обеспечивается буксировка СПБУ при высоте волн 6 метров и скорости ветра 23 метра в секунду. В отличие от СПБУ «Кольская», которая трагически затонула в Охотском море, СПБУ «Арктическая» остаётся на плаву при затоплении любого одного из отсеков. При опущенных на 31,5 метра опорах от положения по походному может осуществлять штормовой дрейф при высоте волн 12 метров и скорости ветра 32,7 метра в секунду.

При строительстве СПБУ «Арктическая» было использовано 70% оборудования российского производства и 30% иностранного.

Буровое оборудование позволяет строить скважины глубиной 6500 метров . Наличие кантеливера даёт возможность, не перемещая СПБУ, бурить до 12 скважин.

По заказу ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» (100-процентном дочернем предприятии ОАО «ЛУКОЙЛ») СПБУ «Арктическая» выполняла буровые работы на шельфе Балтийского моря. Выбор компании ООО «Газпром флот» подрядчиком для выполнения буровых работ компанией «ЛУКОЙЛ» был не случаен: мало кто не то что в России, а и в мире имеет такой опыт работы на арктическом шельфе, где условия работы намного сложнее, чем на Балтике. Поэтому, при поиске СПБУ для буровых работ на Балтике, компания остановила свой выбор на СПБУ «Арктическая».

СПБУ «Арктическая» с сентября 2014 года до октября 2015 года пробурила пять разведочных скважин по заказу НК «ЛУКОЙЛ» в Балтийском море на лицензионных участках, которые принадлежат ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть». За этот период было открыто четыре месторождения углеводородного сырья.

С апреля 2015 года до весны 2016 года СПБУ «Арктическая» находилась в Кронштадте, где готовилась к новому буровому сезону. В буровом сезоне 2016 года завершила строительство разведочной скважины глубиной 2800 метров и в настоящее время продолжает строительство второй скважины глубиной около 2500 метров в районе Калининграда на лицензионном участке Д33.

В 2016 году ООО «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» получила 4 нефтеносных участка недр: в феврале D-33, в апреле D-29 и D-41, в июне D-6 Южное.

В 2017 году, после завершения строительства скважины, на СПБУ «Арктическая» будут проводиться работы по подготовке под класс Морского регистра. Вероятно, эта СПБУ будет перебазирована в Мурманск, а затем, будет использована для проведения буровых работ на шельфе арктических морей по заказу ООО «Газпромгеологоразведка», хотя и на Балтийском шельфе есть большой фронт работ. В акватории имеется 19 перспективных структур, содержащих нефть и газ. Наиболее перспективные - структуры Д-2, Д-41, Д-6, Д-29, Д-33.

«Амазон» вновь поработает на Арктическом шельфе

В 2017 году на Север будет передислоцирована СПБУ «Амазон». В настоящее время она находится в Керчи. В Азовском море на газоконденсатном месторождении Белосарайское в районе города Бердянска с этой буровой по заказу ООО «Азов Петролеум ЛЛС» была пробурена одна разведочная скважина. На буровой установке «Амазон» будут выполнены работы по подготовке под класс Морского регистра. Её планируется использовать для выполнения разведочного бурения в Обской губе или на шельфе Карского моря.

Следует отметить, что за годы работы на арктическом шельфе ООО «Газпром флот» завершило строительство арендованными и своими буровыми установками СПБУ «Амазон» и ПБК «Обский-1» около 40 поисково-разведочных скважин. Именно эта компания открыла месторождения Варандей море, Медынское море и Долгинское с запасами около 300 миллионов тонн нефти на шельфе Печорского моря. Месторождения природного газа Северо-Каменомысское, Обское, Каменомыское море, Чугорьяхинское, Антипаютинское, Тотаяхинское, Харасавэй море открыты в Обской губе и на шельфе Карского моря. Эти открытия сделаны с СПБУ «Амазон». С её помощью за годы работы в Обской и Тазовской губаз было пробурено два десятка скважин, приращены запасы газа компании «Газпром».

На арктическом шельфе работает и «Газпром нефть», которая получила от «Газпрома» ряд лицензий на шельфовые месторождения в Арктике. Один из проектов - Приразломное - уже находится на стадии добычи.

Напомню, в 2013 году было начато бурение первой добычной скважины, а уже в 2014 году на «Приразломной» был добыт миллионный баррель нефти. Первая отгрузка нефти состоялась в апреле 2014 года. Именно в тот знаменательный период на связь с коллективом МЛСП «Приразломная» вышел президент России Владимир Путин.

Возможности МЛСП «Приразломная» по бурению скважин велики. Она рассчитана на бурение 36 скважин: 19 добывающих, 16 нагнетательных и одной поглощающей - для утилизации отходов бурения. Есть возможность для бурения и 4 резервных скважин.

При выходе на пик добычи, ежегодно потребителям будет отгружаться 5,5 миллиона тонн нефти. Её будут доставлять на рейдовый перевалочный комплекс в Кольском заливе танкера усиленного ледового класса «Михаил Ульянов» и «Кирилл Лавров», специально построенных на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге в рамках проекта освоения Приразломного месторождения.

Не простаивает и флот, находящийся под техническим управлением ООО «Газпром флот». НИС «Академик Голицын» и пассажирское судно «Топаз» трудятся на Чёрном море. На Каспии работают транспортно-буксировочные суда «Дунай» и «Десна». Эти два транспортно-буксировочных судна до работы на Каспии неплохо потрудились на Приямальском шельфе, в Обской и Тазовской губах, обеспечивая буксировку и буровые работы СПБУ «Амазон».

Многофункциональные ледокольные суда снабжения (МФЛС) «Юрий Топчев» и «Владислав Стрижев», способные преодолевать льды толщиной до полутора метров, как им и положено, трудятся в Арктике. МФЛС «Юрий Топчев» работает в интересах МЛСП «Приразломная», а МФЛС «Владислав Стрижов» в Обской губе.

Юрий БАНЬКО.