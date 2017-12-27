Санкции крепчают, а международные связи развиваются

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин провёл очередное заседание координационного совета по развитию международных и внешнеэкономических связей при правительстве Мурманской области.

Открывая заседание, Алексей Тюкавин отметил особое значение международных и внешнеэкономических связей для региона, обратил внимание участников на принятый в октябре закон Мурманской области «О реализации отдельных положений Федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества» на территории Мурманской области».

Основными темами заседания стали итоги международных и внешнеэкономических связей в Мурманской области в 2017 году, выполнение плана основных мероприятий, проводимых при поддержке правительства Мурманской области в регионе и за рубежом, и планирование работы в 2018 году.

Среди основных международных мероприятий, состоявшихся в регионе в 2017 году были особо отмечены VI Мурманская международная неделя, Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества, международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы», XX юбилейный массовый лыжный пробег стран Баренц-региона Лыжня дружбы в Раякоски, международный культурный фестиваль «Птица Баренц», международный фестиваль фольклора Баренцева/Евроарктического региона и регионов СЗФО в Умбе, российско-норвежский форум, посвященный 30-летию культурного сотрудничества между Мурманской областью и норвежской губернией Финнмарк, третий Арктический фестиваль «Териберка. Новая жизнь».

В этом году международный фестиваль «Снеголёд» в Кировске и юбилейный кинофестиваль «Северный характер» проводились в статусе «Национальное событие года».

В текущем году комплексные экспозиции Мурманской области представлены в ходе международных форумов «Арктика – территория диалога» в Архангельске и «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт-Петербурге. Кроме того, туристический потенциал региона представлен на крупнейших мировых международных туристических выставках в Сеуле, Москве и Санкт-Петербурге.

В плане основных мероприятий в сфере международных и внешнеэкономических связей, проводимых при поддержке правительства Мурманской области в регионе, субъектах Российской Федерации и за рубежом в 2018 году, насчитывается более 180 мероприятий, среди которых не только ставшие уже традиционными, но и новые – в том числе запланировано проведение Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества в Кандалакшском районе и этапа международной арктической велогонки «Арктик-Райс».

Также на заседании координационного совета рассматривался опыт международных и внешнеэкономических связей администрации Мурманска, вопросы координации деятельности органов местного самоуправления по развитию гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами, вопрос внедрения в Мурманской области в 2018 году Регионального экспортного стандарта.