Санкционную продукцию из торговой точки изъяли и уничтожили

Мобильная группа Мурманской таможни и Управления Россельхознадзора по Мурманской области провели очередной рейд по торговым точкам, в результате которого выявлен факт незаконной торговли продукцией, ввоз и реализация которой на территории России запрещена.

На одном из торговых прилавков представителями контролирующих органов был выявлен факт продажи сыров и сливочного масла производства Норвегии, Финляндии и Эстонии (согласно штриховым кодам на упаковке). 14 упаковок санкционной продукции общим весом 13,4 килограмма изъяты из торгового оборота и уничтожены путем сжигания.