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Мурманская область. Арктика06.09.17 10:14

Сантехник искал монетку, а украл ювелирные изделия

В ОМВД России по Печенгскому району обратилась жительница пос.Никель 1969 года рождения с заявлением о краже из её квартиры ювелирных украшений на общую сумму 39 тысяч рублей. По словам потерпевшей, в хищении она подозревает слесаря, который в конце августа делал ремонт сантехники в её квартире. Мужчина имел свободный доступ в помещение, так как ремонтные работы делались днём, пока хозяйка квартиры находилась на работе.

Сотрудники полиции установили и опросили подозреваемого в краже. Ранее судимый за грабеж мужчина 1977 года рождения признался в деянии. Он пояснил, что шкатулку с украшениями он нашёл, когда искал в шкафу монетку, которая ему потребовалась для ремонта.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание за данное преступление – лишение свободы на срок до 5 лет. Похищенные украшения злоумышленник уже успел продать, а денежные средства потратил по своему усмотрению.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

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