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Мурманская область. Арктика03.07.18 08:10

Сапёрам-разведчикам Северного флота подарили широкоэкранный плазменный телевизор

На всеармейском этапе конкурса профессионального мастерства специалистов инженерных войск Армейских международных игр 2018 года «Безопасный маршрут», который прошёл в Волгоградской области, лучшим инженерно-разведывательным дозором стал расчёт отдельного морского инженерного батальона Северного флота. В целом флотская команда заняла призовое второе место, лишь немного уступив хозяевам чемпионата – сборной инженерных войск ВС РФ.

«Результат, который продемонстрировали военные инженеры – это серьёзное достижение на нынешнем этапе подготовки и серьёзный задел на будущее. Ведь для победы не хватило совсем немного», - считает начальник морской инженерной службы полковник Александр Худолей лично наблюдавший за выступлением подчинённых. – «Сейчас у нашей сборной самый подготовленный и сбалансированный состав».

Как сообщает пресс-служба СФ, за отличное выступление на соревнованиях команде военных инженеров Северного флота был подарен широкоэкранный плазменный телевизор.

По оценке командования морской инженерной службы, личный состав, выступавший на всеармейском конкурсе «Безопасный маршрут-2018» продемонстрировал уверенные практические навыки владения инженерной техникой и решения тактических задач в условиях незнакомого полигона. Военнослужащие отдельного морского инженерного батальона Северного флота постоянно оттачивают профессиональное мастерство в ходе обеспечения учений сил и войск флота в арктической зоне и, как показывает опыт, способны успешно действовать как на Севере, так и в южных широтах.

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