Сапёры Северного флота обезвредили морскую мину времён Великой Отечественной войны

Группа сапёров отдельного морского инженерного батальона Северного флота обезвредила морскую мину времён Великой Отечественной войны на беломорском побережье Кольского полуострова. Утилизация была проведена на месте методом подрыва.

Исторический боеприпас находился в безлюдном месте на Терском берегу Кольского полуострова вдали от населённых пунктов, автомобильных дорог и морских коммуникаций. Мина была случайно обнаружена рыболовами-любителями несколько месяцев назад.

Доставка сапёров к месту утилизации боеприпаса была организована вертолётом в период благоприятных для осуществления полёта метеорологических условий.