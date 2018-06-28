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Мурманская область. Арктика28.06.18 09:30

Сапёры Северного флота обезвредили немецкую бомбу времён Великой Отечественной войны

Специалисты отдельного морского инженерного батальона Северного флота во взаимодействии с представителями МЧС по Мурманской области утилизировали немецкую авиабомбу времён Великой отечественной войны.

Предположительно, это была зажигательная авиабомба СН-10, которую фашистский лётчик планировал сбросить на объекты Северного флота во время ведения боевых действий в Заполярье 1941-1944 годах.

Как сообщает пресс-служба СФ, утилизацию бомбы было решено осуществить в месте её обнаружения на побережье губы Средняя Кольского залива, вдали от населённых пунктов, что полностью соответствовало правилам безопасности. Подрыв боеприпаса был проведён расчётом из двух сапёров при помощи противотанковой мины ТМ-57.

Всего с начала года группой разминирования отдельного морского инженерного батальона обезврежено более 70 неразорвавшихся боеприпасов: артиллерийских снарядов, мин и ручных гранат времён войны, а также других взрывоопасных предметов, обнаруженных на территории Мурманской области.

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Местный
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Ну, раз компания нацелена на увеличение доли выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, то это на экспорт и в Москву. Для местных останутся хвосты и плавники.
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