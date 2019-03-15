Саперы Северного флота обезвредили в Мурманской области боеприпас времён Великой Отечественной войны

Группа разминирования арктической мотострелковой бригады Северного флота уничтожила методом подрыва минометную мину времен Великой Отечественной войны, найденную в Мончегорске Мурманской области.

Накануне в дежурную часть ОМВД России по Мончегорску поступило сообщение о том, что на территории гаражного кооператива местным жителем был обнаружен предмет, похожий на мину.

На место происшествия незамедлительно прибыли все дежурные службы. Во избежание происшествий и несчастных случаев сотрудниками полиции было выставлено оцепление.

В ходе осмотра опасной находки специалисты-взрывотехники определили, что обнаруженный предмет является 50-милиметровой миной времен Великой Отечественной войны без взрывателя.

Как сообщает пресс-служба СФ, данный предмет был перевезен за пределы города и уничтожен специалистами группы разминирования арктической мотострелковой бригады Северного флота методом подрыва.