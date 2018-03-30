Сапёры Северного флота провели противопаводковое учение с подрывом льда

На Северном флоте состоялся полевой учебный сбор военнослужащих инженерных подразделений для подготовки к действиям по защиты мостов и гидротехнических сооружений от ледохода. В мероприятии приняли участие сапёры арктической и отдельной мотострелковой бригад, соединения морской пехоты и отдельного морского инженерного батальона.

В ходе сбора флотские саперы провели ряд практических занятий по проведению инженерной разведки в местах предполагаемых ледовых заторов и различных способах расчетов и укладки зарядов для подрыва льда. На одном из полигонов в Мурманской области в районе поселка Щукозеро они выполнили серию учебных подрывов льда на водоёме.

Всего антипаводковую подготовку прошли более 50 военнослужащих.

Подобные сборы инженеров на Северном флоте проводятся ежегодно на базе отдельного морского инженерного батальона в преддверии паводкового периода. Необходимость их проведения была продиктована сложной паводковой ситуацией, сложившейся в 2013 году в отдельных районах Мурманской области. Тогда для подрыва ледового затора на реке Варзуга, из-за которого произошло подтопление 18 жилых домов в одноименном поселке Терского района, привлекалась саперная группа отдельной мотострелковой бригады Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, в настоящее время противопаводковую подготовку поочередно проходят все военнослужащие по контракту саперных подразделений, как отдельных частей морской инженерной службы, так и соединений сухопутных и береговых войск Северного флота, в целях овладения навыками безопасного подрыва льда для предотвращения и ликвидации заторов на водоемах Кольского полуострова.