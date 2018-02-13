Сапёры Северного флота утилизировали артиллерийский снаряд, найденный в Мурманске

Сапёры отдельного морского инженерного батальона Северного флота обезвредили найденный в городе Мурманске боеприпас. 37-мм артиллерийский снаряд был утилизирован методом подрыва на одном из полигонов в Мурманской области.

11 февраля в районе ул. Горького Мурманска местными жителями были обнаружены неопознанные металлические предметы, напоминающие боеприпасы. На место прибыла дежурная группа разминирования отдельного морского инженерного батальона Северного флота. Сапёры идентифицировали находку как остатки стрелковых боеприпасов времён Великой Отечественной войны и малокалиберный артиллерийский снаряд того же периода без маркировки.

Все найденные боеприпасы были утилизированы установленным порядком.

На территории Кольского полуострова нередко встречаются ветхие боеприпасы, оставшиеся после Великой Отечественной войны особенно в местах былых боёв — в Печенгском и Кандалакшском районах, на полуостровах Средний и Рыбачий.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ежегодно сапёры Северного флота обезвреживают свыше тысячи взрывоопасных предметов: неразорвавшихся мин, артиллерийских снарядов и авиационных бомб.