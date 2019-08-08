Сапёры Северного флота утилизировали найденную рыбаками немецкую авиабомбу

В Мурманской области в районе реки Ура оперативная группа разминирования отдельного морского инженерного полка Северного флота осуществила утилизацию 50-килограммовой немецкой авиабомбы времён Великой Отечественной войны.

Бомбу уничтожили методом подрыва, с помощью тротиловых шашек в месте обнаружения взрывоопасного предмета.

Немецкая авиабомба была найдена в начале августа рыболовами-любителями в безлюдном месте на большом удалении от населённых пунктов в двух десятках километров от автодороги Мурманск-Печенга. Авиабомба стала одной из самых крупных взрывоопасных находок на территории Мурманской области в 2019 году, которая была уничтожена флотскими специалистами. Подобный боеприпас несколькими месяцами ранее был утилизирован в Кандалакшском районе на юге региона.

Как сообщает пресс-служба СФ, в 2019 году сапёры Северного флота утилизировали уже около 360 найденных боеприпасов периода Великой Отечественной войны. В основном это неразорвавшиеся артиллерийские снаряды, мины и ручные гранаты оставшиеся после в местах былых боёв – в Печенгском и Кандалакшском районах, на полуостровах Средний и Рыбачий.

Ежегодно сапёры Северного флота обезвреживают свыше тысячи взрывоопасных предметов.