Сапёры СФ обезвредили боеприпас, найденный на территории стройки филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске

Специалисты взвода разминирования отдельного морского инженерного батальона Северного флота обезвредили боеприпас, обнаруженный строителями при проведении работ на территории филиала Нахимовского военно-морского училища.

Взрывоопасным предметом оказалась авиационная бомба времён Великой Отечественной войны весом 50 килограмм, пролежавшая в земле три четверти века. Сапёры СФ обследовали боеприпас на месте обнаружения, оценили возможность его транспортировки, извлекли из грунта и вывезли из Мурманска.

Уничтожение авиабомбы будет проведено на инженерном полигоне флота в Мурманской области методом подрыва.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе проведения мероприятий по разминированию место обнаружения вызрывоопасного предмета на территории стройки было оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.