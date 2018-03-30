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Мурманская область. Арктика30.03.18 15:44

Саргису Джалавяну вручили денежную премию во время общегородского инструктажа комплексных сил полиции и Росгвардии

Накануне в центре Мурманска на улице Воровского состоялся традиционный общегородской инструктаж комплексных сил полиции мурманского гарнизона и Управления Росгвардии по Мурманской области, задействованных в охране общественного порядка на территории областного центра. Также в инструктаже приняли участие представители общественных организаций, активно сотрудничающие с правоохранительными органами.

Начался общегородской инструктаж с минуты молчания в память о погибших при пожаре в Кемерово.

Готовность заступающих на службу нарядов проверили начальник полиции УМВД России по г. Мурманску полковник полиции Тимур Шестопал и начальник оперативного отдела Управления Росгвардии по Мурманской области полковник Роман Давыденко. Максим Бобков.

До сотрудников органов правопорядка была доведена оперативная обстановка в областном центре, поставлены задачи по взаимодействию комплексных сил полиции и Росгвардии.

От городской администрации на инструктаже присутствовал начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и профилактике коррупции Дмитрий Воронин. Представитель городской администрации поощрил денежными премиями сотрудников отдельного батальона ППС и отдельного батальона ДПС, достигнувших высоких результатов по выявлению и раскрытию преступлений и правонарушений на территории областного центра.

За помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий представитель «Мурманского общественного объединения безопасности» Саргис Джалавян был поощрен денежной премией. Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, сотрудникам «Мурманского охранного предприятия» правами начальника Управления МВД России по г. Мурманску были вручены благодарности.

За активную гражданскую позицию, проявленную бдительность и оказанную помощь сотрудникам органов внутренних дел в раскрытии преступления был награжден денежной премией за счет средств администрации г. Мурманска гражданин, сообщивший в ночное время суток в дежурную часть о том, что в магазин, расположенный напротив его дома путём разбития витринного стекла проник неизвестный. Благодаря бдительности мурманчанина полицейским удалось задержать злоумышленника на месте преступления.

После инструктажа и награждения полицейские и сотрудники Росгвардии приступили к несению службы по обеспечению правопорядка на территории города Мурманска.

 

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MotoRin
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