Сайт Мурманской областной думы занял 80 место в рейтинге информационной открытости порталов региональных парламентов

Законодательные органы субъектов РФ эффективнее других органов власти справляются с требованиями информационной открытости. Проектный центр «Инфометр» провёл аудит сайтов парламентов, составил региональный рейтинг и определил лучших из лучших.

Эксперты «Инфометра» проверили, как законодательные органы соблюдают требования к размещению информации на официальных сайтах, освещают свою деятельность и работают с интерактивными сервисами.

Сайты были оценены по 178 параметрам. Средний коэффициент информационной открытости региональных парламентов составил 59,5% (если считать, что 100% - полное соответствие сайта всем параметрам аудита). У сайтов законодательных органов власти субъектов этот показатель выше, чем у органов исполнительной и судебной власти.

Аудит показал, что лучше всего законодатели публикуют общие сведения об органе и информацию о взаимодействии со СМИ, а публикация данных в машиночитаемых форматах осуществляется ещё не во всех регионах.

По результатам исследования был составлен рейтинг информационной открытости сайтов региональных парламентов, в котором портал Мурманской областной думы занял 80 место.