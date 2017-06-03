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Мурманская область. Арктика03.06.17 08:05

Сайт Мурманской областной думы занял 80 место в рейтинге информационной открытости порталов региональных парламентов

Законодательные органы субъектов РФ эффективнее других органов власти справляются с требованиями информационной открытости. Проектный центр «Инфометр» провёл аудит сайтов парламентов, составил региональный рейтинг и определил лучших из лучших.

Эксперты «Инфометра» проверили, как законодательные органы соблюдают требования к размещению информации на официальных сайтах, освещают свою деятельность и работают с интерактивными сервисами. 

Сайты были оценены по 178 параметрам. Средний коэффициент информационной открытости региональных парламентов составил 59,5% (если считать, что 100% - полное соответствие сайта всем параметрам аудита). У сайтов законодательных органов власти субъектов этот показатель выше, чем у органов исполнительной и судебной власти.

Аудит показал, что лучше всего законодатели публикуют общие сведения об органе и информацию о взаимодействии со СМИ, а публикация данных в машиночитаемых форматах осуществляется ещё не во всех регионах.

По результатам исследования был составлен рейтинг информационной открытости сайтов региональных парламентов, в котором портал Мурманской областной думы занял 80 место.

 

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