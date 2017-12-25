Сайт правительства Мурманской области занял пятое место в рейтинге информативности интернет-ресурсов региональных правительств

В декабре Открытое правительство утвердило методические рекомендации по повышению открытости региональных органов исполнительной власти. В апреле следующего года будут подведены первые итоги их реализации. В этих рекомендациях есть пункты, касающиеся ведения и наполнения сайта органа власти, они значительно расширяют требования существующего закона. Проектный центр «Инфометр» провёл аудит сайтов региональных правительств, оценивая в том числе выполнение новых рекомендаций, и составил рейтинг информационной открытости сайтов, который демонстрирует, в каких регионах уже готовы к нововведениям Открытого правительства, а где придется серьезно поработать для достижения нового уровня открытости.

Эксперты оценили 85 сайтов по 225 параметрам, разработанным на основе существующих законодательных требований, проекта методических рекомендаций по внедрению принципов открытости в регионах и экспертных представлений.

Всем параметрам аудита отвечают сайты перавительства Ростовской области и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Их порталы, как и в прошлом году, разделили первое место рейтинга. Замыкают рейтинг сайты правительств 3 республик Северо-Кавказского федерального округа и Забайкальский край.

Сайт правительства Мурманской области занял пятое место.

Исследование показало, что сайты региональных правительств по-прежнему сильно различаются как по содержательности, так и по уровню внедрения интерактивных инструментов для взаимодействия с гражданами. Тот факт, что в некоторых регионах до сих пор не выполняются требования федерального законодательства, принятого аж в 2009 году, заставляет усомниться в том, что новые рекомендации Открытого правительства способны «расшевелить аутсайдеров», считают эксперты «Инфометра».