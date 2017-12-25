Мурманск встречает новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублейИТОГИ: Три кита для чуть-чуть потерянной молодёжи, или Свежее пивко к выборам президента
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика25.12.17 07:05

Сайт правительства Мурманской области занял пятое место в рейтинге информативности интернет-ресурсов региональных правительств

В декабре Открытое правительство утвердило методические рекомендации по повышению открытости региональных органов исполнительной власти. В апреле следующего года будут подведены первые итоги их реализации. В этих рекомендациях есть пункты, касающиеся ведения и наполнения сайта органа власти, они значительно расширяют требования существующего закона. Проектный центр «Инфометр» провёл аудит сайтов региональных правительств, оценивая в том числе выполнение новых рекомендаций, и составил рейтинг информационной открытости сайтов, который демонстрирует, в каких регионах уже готовы к нововведениям Открытого правительства, а где придется серьезно поработать для достижения нового уровня открытости.

Эксперты оценили 85 сайтов по 225 параметрам, разработанным на основе существующих законодательных требований, проекта методических рекомендаций по внедрению принципов открытости в регионах и экспертных представлений.

Всем параметрам аудита отвечают сайты перавительства Ростовской области и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Их порталы, как и в прошлом году, разделили первое место рейтинга. Замыкают рейтинг сайты правительств 3 республик Северо-Кавказского федерального округа и Забайкальский край.

Сайт правительства Мурманской области занял пятое место.

Исследование показало, что сайты региональных правительств по-прежнему сильно различаются как по содержательности, так и по уровню внедрения интерактивных инструментов для взаимодействия с гражданами. Тот факт, что в некоторых регионах до сих пор не выполняются требования федерального законодательства, принятого аж в 2009 году, заставляет усомниться в том, что новые рекомендации Открытого правительства способны «расшевелить аутсайдеров», считают эксперты «Инфометра».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСтарая сказка для нефтяников
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЦИК РФ проверит журналистов «на вшивость»?
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
15.12.17: Кремль поставил перед регионами задачу превратить 18 марта в настоящий праздник, чтобы повысить явку на выборы. Что, на ваш взгляд, должны сделать власти для этого?Проголосовало: 483 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Артём
21.12.17 08:00
Так другого и не ожидаешь: хозяин и депутат, и бизнесмен, который сотрудничает с мэрией, а может, он и "хороший знакомый администрации", которая и дала ему зелёный свет. Гнать надо бизнесменов из депу
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
александр
20.12.17 20:55
там аптек мало? на Гагарина и в его районе ни одной аптеки
Комментарий к новости:На Кольском проспекте открыли новую аптеку
Валентин
20.12.17 15:54
Конечно привлекает, а как иначе? Он же дорогой. На самом деле у нас никак не борятся с браконьерами, ловят одного из десятка. А если примут поправки к закону о распределении квот на вылов краба на отк
Комментарий к новости:Камчатский краб продолжает привлекать браконьеров
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиМорковь, картофель и поваренная соль – лидеры по росту цена на прошедшей неделе-PRO ВалютуКурсы валют отдыхают во время рождественских праздников-PRO ЭнергетикуСеребрянской ГЭС-2 - 45-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 декабря-PRO Нефть и газСтарая сказка для нефтяников-PRO ЗаконыУловы прибрежного рыболовства «в замороженном виде» - Советом Федерации одобрены поправки в закон о рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика