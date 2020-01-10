Сбербанк подал иск на Мурманское морское пароходство на 4,4 млрд рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 20 января

Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Мурманской области с требованием взыскать задолженность с Мурманского морского пароходства (ММП) почти 4,4 млрд рублей, в том числе почти 2,3 млрд рублей, 7 млн евро (около 478 млн рублей млн рублей по курсу ЦБ) и порядка 25,6 млн долларов (около 1,6 млрд руб. по курсу ЦБ). Как следует из определения суда, иск принят к рассмотрению.

«В целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и возражений, раскрытия доказательств, их подтверждающих, необходимости представления дополнительных доказательств назначить дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании арбитражного суда на 20 января 2020 года», - сообщает ТАСС со ссылкой на документы Арбитражного суда.

Вторым ответчиком по иску выступает частная компания «Финансирование и развитие морского судоходства», зарегистрированная в Москве. Суть претензий Сбербанка к ответчикам в определении не раскрывается. В документе также говорится, что банк просит суд обратить взыскание средств на имущество, которое находится в залоге.

Отметим, что финансовые проблемы у Мурманского морского пароходства длятся уже не один год. Около десятка судов остались в зарубежных портах, в том числе под арестом, из-за долгов судовладельца перед контрагентами. За последний год три судна ММП, стоявших в США, Англии и Литве, были проданы с аукционов. Моряки с судов за границей неоднократно жаловались на невыплату зарплаты и нехватку продовольствия и топлива.

В 2018 году бывший руководитель пароходства за невыплату зарплат был привлечён к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ и оштрафован на 200 тыс. рублей. В настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 145.1 УК РФ в отношении еще одного директора ММП. Он задержан Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК РФ и подозревается в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и выведении со счетов ММП более 500 млн рублей.