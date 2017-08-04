«Сбербанк» подставил финансовое плечо под строительство ледоколов для Арктитки

«Сбербанк» вложил около 50 млрд рублей в строительство серии атомных ледоколов, сообщил 3 августа председатель Северо-Западного «Сбербанка» Виктор Ветимилла Алонсо в пресс-центре петербургского ТАСС. «Порядка 50 млрд рублей вложили в строительство ледоколов «Арктика», «Сибирь», «Урал», выдано почти 8 млрд (рублей) кредитов и 42 млрд (рублей) гарантий», - сказал он, отметив, что банк активно поддерживает проект развития Арктики.

Головной атомный ледокол «Арктика» проекта 22220 заложен на Балтийском заводе в ноябре 2013 года. Следом за ледоколом «Арктика» планируется построить ледоколы «Сибирь» и «Урал». Стоимость строительства трёх ледоколов оценивается в сумму порядка 120 млрд рублей.