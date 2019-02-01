Сбербанк повышает ставки по рублевым вкладам

Сбербанк повышает ставки по линейке вкладов в рублях. Повышение процентных ставок по базовой и онлайн-линейке вкладов составит от 0,15 до 0,60 процентного пункта, говорится в сообщении банка.

Например, теперь по вкладу «Пополняй» максимальная ставка - 5,3% годовых, по вкладу «Сохраняй» - 5,15%, для пенсионерам по обоим вариантам - до 5,75%.

Банк также запускает новый промовклад в рублях «Лови выгоду». Минимальная сумма промовклада - 50 тысяч рублей. Начисление процентов производится в конце срока. Сроки размещения - 5 месяцев, 12 месяцев и 1,5 года. Ставка по промовкладу составит от 7,10 до 7,65% годовых.