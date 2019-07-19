Сбивают беспилотник в Ормузском проливе, а реагирует на это рубль

Мировые цены на нефть уверенно растут сегодня утром после того, как инцидент с иранским беспилотником в Ормузском проливе усилил геополитические опасения, свидетельствуют данные торгов.

По данным СМИ, корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе с помощью новейшей системы для уничтожения дронов. При этом глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что у Ирана нет информации о потере беспилотника в четверг. Инвесторы опасаются, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке может негативно отразиться на поставках нефти из данного региона.

В то же время участники торгов обратили внимание на заявления исполнительного директора Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля о понижении прогноза по темпам роста спроса на нефть в 2019 году из-за замедления мировой экономики. «Рынок осознает тот факт, что мировой спрос на нефть снижается, и возможные факторы, которое могли бы улучшить ситуацию, всё ещё остаются в отдаленной перспективе. Прогресса в торговом споре между США и Китаем нет, хотя они и сказали о возвращении за стол переговоров», - сказала агентству «Блумберг» главный экономист консалтинговой компании «RS Energy» Джудит Дваркин.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,8335 рубля. По отношению к последней сделке 18 июля доллар увеличился на 2,60 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подросла на полкопейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 4,79 копейки и составил 70,7496 рубля. Однако к официальному курсу евро подорожал на 14,28 копейки.