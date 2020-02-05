Мурманская область. Арктика05.02.20 14:54
Сбор руководства ВМФ проходит в Североморске
Флотская столица стала одной из площадок оперативного сбора руководящего состава Военно-морского флота России. Сегодня в Североморск прибыли главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов и участники сбора – командующие флотами, адмиралы и офицеры объединений и соединений Военно-морского флота, руководство Военно-морской академии, предприятий оборонно-промышленного комплекса.
На Северном флоте военные руководители ознакомятся с системой боевого управления и инфраструктурой флота, проведут плановые методические и контрольные занятия.
Стартовым мероприятием сборов стал митинг на Приморской площади города. В нём принял участие и глава муниципалитета Владимир Евменьков. Вместе с гостями флотской столицы он возложил цветы к памятнику защитникам
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-
Последние комментарии
Паша
04.02.20 12:41
Возникла вроде бы хорошая идея. Не надо никуда ходить, направляйте свои жалобы по таким-то адресам. Потом часть из них назвали анонимными, потому что посланы по электронной почте, например. Опять все
Комментарий к новости:За горы снега ответят управляющие компании
Татьяна М.
04.02.20 12:08
Нам говорят, что только жильцы могут навести порядок в своих домах, частично это правда. Хорошо, если в доме нашлись неравнодушные, и иногда даже порядочные люди, которые смогли взять управление в сво
Комментарий к новости:За горы снега ответят управляющие компании
Анатолий Онегин
04.02.20 11:09
Очень позитивно, замечательно и красиво! Спасибо Вам!)) Я стал больше смотреть Арктик ТВ!
Комментарий к новости:Снеговики, которые приносят счастье и любовь
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиСумма просроченного перед банком долга на одного экономически активного россиянина выросла в 6 раз-PRO ВалютуКурс евро снизился на 38 копеек, доллар потерял 26 копеек-PRO ЭнергетикуКомпания «Россети Северо-Запад» запустит воздушные линии 150 кВ для электроснабжения центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманске-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 февраля-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыЗаконодательная инициатива Мурманской областной Думы принята в первом чтении
-Нам интересно Ваше мнение28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 343 человека