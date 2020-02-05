Сбор руководства ВМФ проходит в Североморске

Флотская столица стала одной из площадок оперативного сбора руководящего состава Военно-морского флота России. Сегодня в Североморск прибыли главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов и участники сбора – командующие флотами, адмиралы и офицеры объединений и соединений Военно-морского флота, руководство Военно-морской академии, предприятий оборонно-промышленного комплекса.

На Северном флоте военные руководители ознакомятся с системой боевого управления и инфраструктурой флота, проведут плановые методические и контрольные занятия.

Стартовым мероприятием сборов стал митинг на Приморской площади города. В нём принял участие и глава муниципалитета Владимир Евменьков. Вместе с гостями флотской столицы он возложил цветы к памятнику защитникам