Сборная армейского курпуса «Армата» стала победителем чемпионата по армейскому рукопашному бою на Северном флоте

В главной базе Северного флота - Североморске - прошёл чемпионат объединения по армейскому рукопашному бою. Открыл состязания заместитель командующего флотом вице-адмирал Виктор Соколов.

Поединки проходили в спорткомплексе «Старт». В турнире приняли участие более 60 спортсменов из 13 команд, представляющих основные объединения, соединения и отдельные воинские части Северного флота. Бои проходили в семи весовых категориях. Вес самых лёгких бойцов - до 60, а самых тяжёлых - свыше 85 килограммов .

В личном первенстве победителями стали Гасан Юсупов, Расим Алхасов, Руслан Магомедгазиев, Денис Чу, Рамазан Мусаев, Андрей Вожов и Егор Цуканов.

Первое место среди команд завоевала сборная армейского курпуса - «Армата». «Серебро» досталось команде «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил. Замкнула тройку лидеров «Гроза» - команда армии ВВС и ПВО.

Лучшие рукопашные бойца составят сборную Северного флота, которая выступит на межфлотских и всеармейских соревнованиях, сообщает пресс-служба СФ.