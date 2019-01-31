Сборная армии ВВС и ПВО Северно флота «Гроза» завоевала первое место на чемпионате по офицерскому троеборью

В Гаджиево прошёл чемпионат Северного флота по зимнему офицерскому троеборью. В нём приняли участие команды объединений, соединений и отдельных воинских частей, дислоцированных в Мурманской области.

Участники состязались в плавании, беге на лыжах и стрельбе из пистолета Макарова в трёх возрастных группах: до 30 лет, от 30 до 40 лет и свыше 40 лет.

Как сообщает пресс-служба СФ, лучшие результаты продемонстрировали капитан Роман Тулин, капитан-лейтенант Александр Смирнов и многократный победитель подобных состязаний капитан 1-го ранга Дмитрий Маслов. Они стали чемпионами в своих возрастных группах.

Первое место среди команд заняла сборная армии ВВС и ПВО Северно флота «Гроза».