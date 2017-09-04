Сборная команда апатитской школы примет участие в финале Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры»

Сборная команда школы № 6 г.Апатиты примет участие в финале Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры», которые пройдут с 7 по 28 сентября в Туапсинском районе Краснодарского края на базе Всероссийского детского центра «Орлёнок».

Команда из 20 обучающихся (10 юношей и 10 девушек) будет соревноваться со своими сверстниками из других регионов России по следующим видам спорта: баскетбол 3х3, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, шашки, гандбол, тег-регби и лапта.

Победители и призеры Всероссийского этапа в общекомандном зачете получат медали, дипломы, кубки и памятные призы Минобрнауки России.