Сборная команда Мурманской области разгромила скандинавов со счётом 10:1

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, вчера в городе-герое Мурманске в Ледовом Дворце спорта состоялся товарищеский матч по хоккею с шайбой между командой правительства Мурманской области и сборной ветеранов торгового порта столицы Кольского Заполярья.

Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, являющийся президентом Северной военной хоккейной лиги, не только выступил за сборную областного правительства, но и возглавил эту хоккейную команду, как капитан. В состав сборной также вошли министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов, заслуженный мастер спорта России, серебряный призёр чемпионата мира Александр Юдин, генеральный директор ПАО «Мурманский морской торговый порт» Александр Масько.

Под номером «11» Николай Евменов сыграл центральным нападающим первого звена. Хоккеисты обеих команд показали интересную и красивую игру. Встречались две равные команды. В ходе напряжённой борьбы хоккейный матч закончился ничьей 4:4. Исход игры решили буллиты. В итоге ветераны Мурманского торгового порта выиграли с перевесом в одно очко 5:4.

Традиционно товарищеская встреча завершилась церемонией награждения, обменом сувенирами и совместным фотографированием.

В завершении хоккейного праздника в Ледовом Дворце спорта также состоялся матч между сборной Мурманской области и командой Скандинавии. В состав хоккейной сборной Мурманской области от Северного флота вошли две пятёрки игроков – десять лучших хоккеистов Северной военной хоккейной лиги. В результате убедительную победу со счётом 10:1 одержала команда Мурманской области и Северного флота.