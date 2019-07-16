Сборная команда Мурманской области заняла 5-е место в старшей группе ХХII Межрегиональных соревнований «Школы безопасности»

В этом году Псковская область принимала на своей территории ХХII Межрегиональные соревнования «Школа безопасности». В течение пяти дней юные спасатели со всего Северо-Запада боролись за право называться лучшими.

За эти пять дней соревнований участникам пришлось преодолеть множество сложнейших испытаний, таких как «Ориентирование на местности», «Полоса препятствий», «Поисково-спасательные работы», двухдневный «Маршрут выживания», «Пожарная эстафета».

На всех этапах под опытным руководством наставника Александра Белого сборная команда Мурманской области выступила достойно и без особых ошибок, что помогло в итоге ребятам попасть в первую пятерку Северо-Западного федерального округа.