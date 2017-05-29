Сборная команда Североморска по волейболу опять впереди

27 мая сборная команда Североморска по волейболу, победив коллег из г.Апатиты и г.Кировск (каждую со счётом 3:0), заняла 1 место в III межмуниципальном турнире по волейболу, посвященном 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Капитаном команды, состоявшей из пяти мужчин и одной женщины, была Любовь Сурядова, тренер команды Алексей Мосин.

Напомним, в 2016 году команда Североморска также заняла 1 место. Тогда её возглавлял глава ЗАТО г. Североморск Александр Абрамов.