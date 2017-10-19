Сборная Мурманской области отправилась в «Артек» для участия в финале летнего фестиваля ВФСК «ГТО»

Вчера утром сборная команда ребят - победителей муниципального и регионального этапов летнего фестиваля ВФСК «ГТО» вылетела в Крым, чтобы принять участие в финальных соревнованиях фестиваля.



Поддержать ребят, а так же настроить их на победу приехали председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Наумова Светлана Ивановна и посол ГТО в Мурманской области, депутат Мурманской областной Думы Круглова Лариса Николаевна.



Чувствовалось волнение юных спортсменов, ведь они едут защищать честь целого региона. Но заручившись напутственными словами, а также поддержкой родных и близких, ребята с отличным настроением, улыбками на лицах и новенькой спортивной формой отправились покорять вершины комплекса «ГТО».



Желаем ребятам удачи и ждем их с домой с победой!