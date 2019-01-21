Сборная Северного флота одержала очередную победу в чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой

Вчера на хоккейной площадке Оленегорска сборная Северного флота в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой одержала победу над хоккейной командой «Горняк». В напряженной борьбе победу одержали североморцы со счётом 7:6.

Первый период закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев. Во втором периоде оленегорцы удерживали превосходство и закончили его со счётом 4:3. Третий период прошёл в напряженной борьбе и гости взяли инициативу в свои руки, забив в ворота команды «Горняк» три шайбы. Хозяева площадки ответили двумя шайбами.

Во время матча, играя в меньшинстве 4 на 5, сборная Северного флота, благодаря правильно построенной обороне, не пропустила в свои ворота ни одной шайбы.

В чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой сборная Северного флота, одержав очередную победу, занимает лидирующую позицию, констатирует пресс-служба СФ.