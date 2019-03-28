Сборная Северного флота одержала очередную победу в чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой

Вчера в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сборная Северного флота в Ледовом дворце города-героя Мурманска одержала победу над хоккейной командой «МУРМАН-КСШОР» из северной столицы.

В напряженной борьбе победу одержали североморцы со счётом 9:3. В начале первого периода сборная Северного флота, воспользовавшись игрой в большинстве, дважды реализовала преимущество забив две шайбы в ворота мурманчан. Затем североморцы забили еще два гола, «МУРМАН-КСШОР» ответил одной забитой шайбой. Завершили команды первый период со счетом 4:1. Во втором периоде североморцы удерживали превосходство и закончили его со счетом 6:1. Третий период прошёл в напряженной борьбе, сборная Северного флота увеличивали преимущество в счёте забив три шайбы, хозяева матча ответили двумя.

Как сообщает пресс-служба СФ, в текущем сезоне чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой североморцы провели четырнадцать игр и не потерпели ни одного поражения, забив в ворота соперников более 140 шайб. Чемпион прошлого сезона хоккейная команда Северного флота показывает достойный хоккей и находится на первой строчке турнирной таблицы.