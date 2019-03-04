Сборная Северного флота одержала очередную победу в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой

Сборная Северного флота в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой одержала очередную победу над хоккейной командой «Апатиты». Игра состоялась на хоккейной площадке города Апатиты Мурманской области.

В напряженной борьбе победу одержали североморцы со счётом 13:3. Первыми счет открыли хозяева встречи. Однако гости быстро перехватили инициативу и забил в ворота команды «Апатиты» одиннадцать безответных голов. В последнем периоде хоккейные дружины забросили друг другу ещё по две шайбы.

Игроки обеих команд показали интересную и слаженную игру. Благодаря хорошей тренерской работе и высокой личной подготовке игроков, сборная Северного флота является безоговорочным фаворитом чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой. Североморцы идут вперёд без поражений.

Как сообщает пресс-служба СФ, в рамках регионального чемпионата в Мурманске у сборной Северного флота впереди ещё игра с командой города-героя «Мурман - КСШОР».