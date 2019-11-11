Сборная Северного флота одержала первую победу в чемпионате Мурманской области по хоккею сезона 2019-2020

Сборная Северного флота завершила свою первую игру чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2019- 2020 г .г. победой над командой «Апатиты». Хоккейный матч прошёл в Ледовом дворце «Юность» города Апатиты Мурманской области.

Первыми счёт открыли североморцы. Вторую шайбу моряки забросили, реализовав большинство. Хоккеисты команды «Апатиты» ответили одной заброшенной шайбой. Первый период завершился со счетом 2:1. Во втором периоде игроки сборной Северного флота увеличили отрыв, забив пять шайб в ворота соперников, команда «Апатиты» реализовала две шайбы. В третьем периоде, в напряженной борьбе, апатитчане постарались сравнять счет, однако им получилось забить только одну шайбу, североморцы ответили тремя.

Как сообщает пресс-служба СФ, игра завершилась победой Северного флота со счётом 10:4.

Игроки обеих команд показали интересную и слаженную игру. Нападающий Северного флота Максим Пужанский отличился хет-триком.