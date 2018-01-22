Сборная Северного флота по хоккею победила команду из Мурманска

В Ледовом дворце спорта Мурманска в рамках чемпионате Мурманской области по хоккею с шайбой на льду 20 января встречались сборные команды Краснознамённого Северного флота и города Мурманска «Мурман-КСШОР».

В напряженной борьбе победу одержали североморцы со счётом 8:2. Первыми счет открыли хозяева встречи: на 6-й минуте в ворота соперников шайбу забросил Всеволод Николенко. Через несколько минут североморец Александр Величинский сравнял счет. В ворота «Мурман-КСШОР» продолжали попадать шайбы. На второй перерыв хоккейная команда Северного флота ушла, выигрывая у мурманчан со счетом 7:1. В третьем периоде команды забросили друг другу по одной шайбе.

Чемпионат Мурманской области всё больше и больше привлекает внимание зрителей и болельщиков своей зрелищностью. Тысячи поклонников хоккея стали свидетелями бескомпромиссной и захватывающей игры. На матч пришли как мурманчане, так и военнослужащие из Мурманска, Североморска и Полярного.

С проведением хоккейных турниров и различных соревнований по хоккею с шайбой на Северном флоте популярность этого спорта в регионе значительно увеличилась. В вечернее время на хоккейных площадках в гарнизонах СФ работает освещение и играет музыка, что также привлекает жителей разного возраста выйти на лед.