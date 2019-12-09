Сборная Северного флота по хоккею победила команду «КолАтом»

Команда Северного флота вчера одержала безоговорочную победу над хоккейной дружиной «КолАтом» из города Полярные Зори. Матч состоялся на хоккейной площадке Ледового дворца спорта города атомщиков.

В захватывающей борьбе победу одержали североморцы со счётом 9:2. Первыми счет открыли гости встречи. Однако североморцы не заставили себя долго ждать, забив ответную шайбу в ворота атомщиков. Первый период закончился со счётом 3:2 в пользу моряков. Взяв инициативу в свои руки, хоккеисты сборной Северного флота во втором и третьем периодах забили по три шайбы, не позволив сопернику забросить в свои ворота ни одной.

Как сообщает пресс-служба СФ, игроки обеих команд показали интересную и слаженную игру.

Это вторая встреча хоккейных команд, в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой, в первой североморцы одержали победу со счётом 4:3.