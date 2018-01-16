Сборная Северного флота по хоккею с шайбой – один из фаворитов чемпионата Мурманской области

В рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2017 – 2018 года 20 января в Ледовом дворце Мурманска состоится игра сборной Северного флота с командой «Мурман-КСШОР».

Всего на турнире флотские хоккеисты проведут более 15 игр в различных городах области. Хоккейные баталии завершатся в конце апреля.

Как сообщает пресс-служба СФ, 14 января сборная флота одержала безоговорочную победу над хоккейной командой «Горняк» из города Оленегорска со счетом 6:1.

На сегодняшний день на Северном флоте играет 20 хоккейных коллективов, а в сборную входят лучшие из лучших.

Кстати, в эти же дни проходит чемпионат Северной военной хоккейной лиги на Кубок командующего Северным флотом.