Мурманская область. Арктика16.01.18 08:19
Сборная Северного флота по хоккею с шайбой – один из фаворитов чемпионата Мурманской области
В рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2017 – 2018 года 20 января в Ледовом дворце Мурманска состоится игра сборной Северного флота с командой «Мурман-КСШОР».
Всего на турнире флотские хоккеисты проведут более 15 игр в различных городах области. Хоккейные баталии завершатся в конце апреля.
Как сообщает пресс-служба СФ, 14 января сборная флота одержала безоговорочную победу над хоккейной командой «Горняк» из города Оленегорска со счетом 6:1.
На сегодняшний день на Северном флоте играет 20 хоккейных коллективов, а в сборную входят лучшие из лучших.
Кстати, в эти же дни проходит чемпионат Северной военной хоккейной лиги на Кубок командующего Северным флотом.
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