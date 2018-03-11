Сборная Северного флота по хоккею с шайбой одержала очередную победу в чемпионате Мурманской области

9 и 10 марта сборная Северного флота одержала две победы подряд над хоккейной командой «Горняк» из Оленегорска в рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2017-2018.

Североморские хоккеисты вчера отличилась 10 заброшенными шайбами, пропустив только 4. Как и в первой игре, первый гол забила команда «Горняк», после чего сборная Северного флота взяла инициативу в свои руки и не упускала её до конца матча.

Игроки обеих команд показали интересную и слаженную игру. Благодаря хорошей тренерской работе и высокой личной подготовки игроков, сборная Северного флота является безоговорочным фаворитом чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой.

Как сообщает пресс-служба СФ, 17 и 18 марта состоятся заключительные игры сборной Северного флота в рамках чемпионата Мурманской области, они пройдут с командой города Мурманска «Мурман-КСШОР».